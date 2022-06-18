Как в Ульяновске прошел федеральный Сабантуй — видео
В Ульяновске сегодня прошел XXII федеральный Сабантуй. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Площадки национального татарского праздника на территории ипподрома и парка Победы посетили более 40 тысяч гостей из 52 регионов России.
В торжественной церемонии открытия приняли участие более 500 представителей Всемирного конгресса татар, члены татарских национально-культурных автономий и национальных общин Ульяновской области и регионов России.
На празднике проходили национальная борьба «корэш», соревнования. Для гостей организовали литературно-музыкальные, театрализованные, развлекательные, игровые площадки и арт-пространства.
Завтра «Сабантуй» будет отмечаться в Казани. «Реальное время» публиковало полную подробную программу праздничных площадок и варианты проезда к ним.
Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым