В Казани частично ограничат движение на улице Сахарова из-за строительства метро
В Казани на улице Академика Сахарова частично ограничат движение транспорта в связи с работами по выносу коммуникаций из зоны строительства на первом участке второй линии метрополитена. Об этом сообщается на сайте мэрии города.
Местный проезд возле дома №1 по улице Сахарова полностью закроют уже на этой неделе — с 17 по 24 июня.
По улице Сахарова уже перекрыт тротуар возле домов №21 и №25 до 31 июля. Это также связано с работами по выносу коммуникаций из зоны строительства на первом участке второй линии метро.
В начале июня по этой же причине ограничили движение по улице Фучика. До 22 июня возле дома №12а, корп. 3 по ул. Закиева ограничено движение транспорта по проезжей части в направлении движения от ул. Минской в сторону ул. Закиева и полностью закрыт тротуар.
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