Leica 0 Оскара Барнака стала самой дорогой камерой в мире — ее продали за €14,4 миллиона

На 40-м аукционе Leitz Camera Auction, который прошел накануне, фотокамеру Leica 0 с серийным номером 105 продали за рекордные €14,4 миллиона. Об этом сообщил производитель фототехники.

В компании рассказали, что проданный экземпляр выпустили в 1923 году. Это была одна из первых в мире фотокамер формата 35 мм. Ее бывшим владельцем является Оскар Барнак, который сейчас занимается разработкой компактных фотокамер.

Фото: ixbt.com

Ранее самым дорогим лотом аукциона также была Leica 0, но уже с серийным номером 122. В 2018 году ее продали почти в семь раз дешевле — за €2,4 миллиона.

Всего в 1920-х годах компания Leica выпустила около 20 камер серии 0 до того, как перешла к мелкосерийному производству и сделала 35 мм пленку новым стандартом фототехники. Коллекционеры считают, что сейчас осталось около дюжины таких камер.

Артем Гафаров