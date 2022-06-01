В первом полугодии в казанских соцучреждениях установят более 460 камер видеонаблюдения

Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день в социальных учреждениях Казани функционируют 279 камер видеонаблюдения. В общей сложности в первом полугодии планируется установить 463 таких объекта, сообщает мэрия города.

Еще около 570 камер видеонаблюдения намерены разместить во втором полугодии. Новые устройства появятся как снаружи, так и внутри помещений. В зону видимости камер попадут в том числе потенциально опасные места — электрощитовая, тепловой и водомерный узлы и др.

Фото: Максим Платонов

Отмечается, что на 805 социальных объектах города работают 9 836 камер видеонаблюдения. Из них 979 устройств были размещены в прошлом году.



В прошлом месяце сообщалось, что в 2022 году в 154 школах и 304 детских садах столицы Татарстана появится специальная охранная сигнализация. На сегодняшний день кнопкой тревожной сигнализации оснащен уже 201 объект.

Диана Жиленкова