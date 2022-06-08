В Татарстане временно закроют для движения дорогу «Казань — Ульяновск» — Татарское Бурнашево

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане дорога «Казань — Ульяновск» — Татарское Бурнашево на участке км 0+050 — км 6+790 временно закрывается для движения транспорта. Об этом предупредили в Миндортрансе республики.

Участок закрывается с 8 июня и будет не доступен для проезда по 8 июля. Это связано с капитальным ремонтом дороги.

Объехать закрытый участок автомобилисты смогут по дорогам М-7 «Волга» и Р-241 Казань - Буинск — Ульяновск. Водителей просят планировать маршрут заранее.

Фото: Ринат Назметдинов

Напомним, в Татарстане на участке обхода Волжска и Зеленодольска с 3 июня ограничено движение из-за снижения несущей способности путепровода. Проезд закрыт на участке с 92 по 105 км дороги А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — автомобильная дорога М-7 «Волга». Объехать его можно будет по дорогам Казань — Цивильск — Кугеси и Кугеси — Чебоксары — Йошкар-Ола.



Татьяна Демина