В Татарстане по нацпроекту ремонтируется участок автодороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат

В Татарстане в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ремонтируют участок автомобильной дороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Ремонт проходит на участке км 11+795 — км 14+295. Его протяженность составляет 2,5 км. Отмечается, что дорога запроектирована по нормативам третьей технической категории с двумя полосами движения и шириной проезжей части в семь метров.

В настоящее время дорожные службы выполнили работы по фрезерованию асфальта смесью марки А16НН и устройству выравнивающего слоя. Также на объекте необходимо заняться устройством верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-11 площадью 17,5 тысячи кв. метров, укреплением обочин щебнем М-400 и нанести дорожную разметку.

Фото: vk.com/mindortransrt

3 июня в Лаишевском районе Татарстана в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приступили к реконструкции участка автомобильной дороги Столбище — Атабаево в месте примыкания дороги аэропорт «Казань» — Столбище. Его протяженность составляет 543 м. На участке выполнят транспортную развязку по типу «кольцо», и это увеличит пропускную способность примыкания и безопасность дорожного движения.

Дарья Акимова