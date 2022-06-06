В Совбезе заявили о начале разработки странами СНГ единых учебников по истории

Фото: Максим Платонов (архив)

Замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев заявил, что страны СНГ в ближайшее время планируют начать разработку единых учебников по истории Великой Отечественной войны. Об этом он сообщил в интервью «Российской газете».

По его словам, это делается, чтобы не допустить попыток очернения подвига советского народа в борьбе с фашизмом. Нургалиев отметил, что учебники и учебные курсы для стран СНГ, финансируемые США, дают неправильное понимание истории СССР, а также роли России в развитии государств Центральной Азии и Закавказья.

Он добавил, что государства СНГ также намерены развивать гуманитарное сотрудничество, куда входят вопросы сохранения общего культурно-исторического наследия и общих гуманистических ценностей.

Фото: kremlin.ru

На днях сообщалось, что в России до конца текущего года могут создать государственную электронную базу учебников по истории. Сейчас в российских вузах печатные учебники почти не используются, и на коммерческой основе закупаются электронные базы. Некоторые вузы из-за экономии покупают не самые современные базы. В связи с этим предлагается собрать электронную библиотеку с качественной литературой по истории для вузов.

Дарья Акимова