Ситилинк раскрыл 5 категорий товаров, самых желанных для корпоративных клиентов
Каталог Ситилинка, одного из крупнейших онлайн-ритейлеров России, продолжает прирастать новыми категориями для розницы и бизнеса. Сейчас здесь можно купить не только электронику, но и автомобильные шины, системы безопасности, комплекты «Умный дом», торговое и кассовое оборудование и многое другое.
Представители Ситилинка рассказали, какие товары и категории пользуются спросом, помимо традиционных — компьютерной техники и комплектующих.
Системы безопасности/«Умный дом»
Во втором квартале 2022 года спрос на категорию «Умный дом» вырос более чем в два раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для бизнеса эти системы представляют собой комплексное решение для автоматизации и оптимизации офисного пространства, а также новый уровень комфорта для сотрудников и руководителей. Кроме того, сейчас увеличился запрос на сохранность своего имущества как среди розничных клиентов, так и среди бизнеса.
А с 31 мая по 20 июня проходит акция для корпоративных клиентов — скидка 100% на умные устройства при единовременной покупке в комплекте с Яндекс станцией.
Торговое и банковское оборудование
Техника, применяемая для финансовых операций, нужна не только торговому бизнесу, как может показаться с первого взгляда. Сейфы, детекторы наличных денег и иное кассовое оборудование вызывает интерес среди корпоративных клиентов из разных сфер. Сейчас зачастую вместе с покупкой торгового оборудования клиенты заказывают и услуги по установке, настройке и его обслуживанию.
Шины и автомасла
Другая популярная категория — автотовары. Благодаря расширению ассортимента, можно не только оборудовать офис, но и обеспечить обслуживание автопарка организации, заказав шины и автомасла наряду с канцтоварами, электроникой и офисной мебелью. Существенным преимуществом Ситилинка является то, что абсолютно разные категории можно приобрести в одном месте по единому счету, сэкономив при этом ресурсы бизнеса.
«Мы постоянно расширяем ассортимент и пакет дополнительных услуг для корпоративных клиентов, именно поэтому 250 тысяч клиентов доверяют нам в вопросах поддержки бизнеса. Есть компании, которые раньше с нашей помощью оборудовали офис только компьютерной техникой, а сейчас закупают у нас от мебели до новых шин для машин своего автопарка!», — отметила Евгения Муравьева, руководитель направления развития продаж среднему бизнесу.
Сантехника
Продажи именно в этой нише товаров активно набирают обороты среди B2B клиентов в последнее время. Основными заказчиками сантехники среди корпоративных клиентов выступают застройщики и представители гостиничного бизнеса. Уже есть целые ЖК, полностью оборудованные сантехникой, купленной в Ситилинке.
Садовая техника и электроинструмент
Другие популярные среди малого и среднего бизнеса категории — электроинструменты и садовая техника. Наступило лето — самый горячий сезон для фермерских хозяйств, средних и мелких производств, целевых покупателей в этой категории. Газонокосилки, мотоблоки, электропилы, которые розничные покупатели используют на дачах в выходные, — предметы ежедневого пользования в рабочие дни для наших корпоративных клиентов.
Справка
Ситилинк входит в топ-3 крупнейших интернет-магазинов России. Ситилинк продает более 150 тысяч наименований цифровой и бытовой техники, автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику. Компании доверяют более 250 тысяч корпоративных клиентов.
Сейчас у компании более 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 500 городах России. В портфеле услуг — сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.
*ООО «СИТИЛИНК», ОГРН 1147746461422, 107497, г. Москва, ул. Амурская, д.7, стр. 1, пом. II, эт. 1, ком. 21
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