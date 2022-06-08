Ситилинк раскрыл 5 категорий товаров, самых желанных для корпоративных клиентов

Фото: предоставлено пресс-службой Ситилинк

Каталог Ситилинка, одного из крупнейших онлайн-ритейлеров России, продолжает прирастать новыми категориями для розницы и бизнеса. Сейчас здесь можно купить не только электронику, но и автомобильные шины, системы безопасности, комплекты «Умный дом», торговое и кассовое оборудование и многое другое.

Представители Ситилинка рассказали, какие товары и категории пользуются спросом, помимо традиционных — компьютерной техники и комплектующих.

Системы безопасности/«Умный дом»

Во втором квартале 2022 года спрос на категорию «Умный дом» вырос более чем в два раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для бизнеса эти системы представляют собой комплексное решение для автоматизации и оптимизации офисного пространства, а также новый уровень комфорта для сотрудников и руководителей. Кроме того, сейчас увеличился запрос на сохранность своего имущества как среди розничных клиентов, так и среди бизнеса.



А с 31 мая по 20 июня проходит акция для корпоративных клиентов — скидка 100% на умные устройства при единовременной покупке в комплекте с Яндекс станцией.

Торговое и банковское оборудование

Техника, применяемая для финансовых операций, нужна не только торговому бизнесу, как может показаться с первого взгляда. Сейфы, детекторы наличных денег и иное кассовое оборудование вызывает интерес среди корпоративных клиентов из разных сфер. Сейчас зачастую вместе с покупкой торгового оборудования клиенты заказывают и услуги по установке, настройке и его обслуживанию.

Шины и автомасла

Другая популярная категория — автотовары. Благодаря расширению ассортимента, можно не только оборудовать офис, но и обеспечить обслуживание автопарка организации, заказав шины и автомасла наряду с канцтоварами, электроникой и офисной мебелью. Существенным преимуществом Ситилинка является то, что абсолютно разные категории можно приобрести в одном месте по единому счету, сэкономив при этом ресурсы бизнеса.

«Мы постоянно расширяем ассортимент и пакет дополнительных услуг для корпоративных клиентов, именно поэтому 250 тысяч клиентов доверяют нам в вопросах поддержки бизнеса. Есть компании, которые раньше с нашей помощью оборудовали офис только компьютерной техникой, а сейчас закупают у нас от мебели до новых шин для машин своего автопарка!», — отметила Евгения Муравьева, руководитель направления развития продаж среднему бизнесу.



Сантехника

Продажи именно в этой нише товаров активно набирают обороты среди B2B клиентов в последнее время. Основными заказчиками сантехники среди корпоративных клиентов выступают застройщики и представители гостиничного бизнеса. Уже есть целые ЖК, полностью оборудованные сантехникой, купленной в Ситилинке.

Садовая техника и электроинструмент

Другие популярные среди малого и среднего бизнеса категории — электроинструменты и садовая техника. Наступило лето — самый горячий сезон для фермерских хозяйств, средних и мелких производств, целевых покупателей в этой категории. Газонокосилки, мотоблоки, электропилы, которые розничные покупатели используют на дачах в выходные, — предметы ежедневого пользования в рабочие дни для наших корпоративных клиентов.



Партнерский материал