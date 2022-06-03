Гидрометцентр Татарстана зафиксировал в Казани повышенную концентрацию формальдегида
В Казани зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации формальдегида. Данные мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.
Повышенную концентрацию формальдегида зарегистрировал ПНЗ №4 по улице Болотникова. Она составила 0,073 мг/кубометр при предельно допустимом уровне в 0,05 мг/кубометр.
Концентрацию формальдегида на предельно допустимом уровне зафиксировал ПНЗ №6 по ул. Степана Халтурина, 10. Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 2 июня по 7 часов 3 июня.
В центре Казани зарегистрирована предельно допустимая концентрация аммиака — 0,2 мг/кубометр. Ее зафиксировал ПНЗ №3 по ул. Мартына Межлаука.
В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».
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