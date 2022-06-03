Перед КАМАЗом поставили задачу разработать цифровую платформу для компании

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил в пятницу перед главой ПАО КАМАЗ Сергеем Когогиным задачу разработать цифровую платформу для использования ее в работе компании.



— <…> надо делать платформу, и делать ее не силами виртуальных разработчиков, которые ни разу не видели завода, роботов, сборки. Это не про это. Мы говорим о промышленной автоматизации, о серьезнейшей системе автоматизированного проектирования, которую мы сможем потом использовать для других новых производств, — сказал Мишустин.

По его словам, надежда в сфере таких разработок возлагается прежде всего на лидеров промышленности, к которым относится автопредприятие. Эта тема уже ранее обсуждалась с Когогиным, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Глава правительства интересовался масштабами импортозамещения в сфере цифровых разработок и возможностями их поставок за рубеж. Среди рынков для такой продукции премьеру назвали Египет, Индию, Саудовскую Аравию, страны Латинской Америки.

Маргарита Головатенко