Самарские «Крылья Советов» проведут летние сборы в Казани

Самарские «Крылья Советов» проведут подготовительные сборы к новому сезону в столице Татарстана, Казани. Об этом изданию «Чемпионат» сообщил источник, близкий к ситуации. По сообщению источника, самарцы не смогут готовиться на своей базе из-за работ с дренажным покрытием.

«Клуб не сможет провести тренировочные сборы в Самаре из-за реновации поля на базе», — сказал источник.

Напомним, последние домашние матчи сезона «Крылья Советов» провели не на «Самара Арене», а на старом стадионе «Металлург». Новая арена готовилась принять Всероссийскую студенческую весну.

По итогам сезона-2021/2022 «Крылышки» заняли восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Казанский «Рубин» же занял 15-е место и напрямую вылетел из Премьер-лиги в Футбольную национальную лигу. Самарский клуб провел в ФНЛ прошлый сезон (2020/2021) и вышел с первого места.

«Крылья Советов» выйдут из отпуска 17 июня и пройдут медицинский осмотр. После этого команда Игоря Осинькина проведет тренировочные сборы.

Сезон-2022/2023 в РПЛ стартует 15 июля.

Эрик Добролюбов