Эксперт: заразность оспы обезьян очень низкая

Фото: Максим Платонов

Заразность оспы обезьян очень низкая. Об этом рассказал академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

— Случаев [заболевания] не так уж и много для оспы обезьян, — приводит его слова ТАСС.

Как пояснил специалист, заболевание передается воздушно-капельным путем. На данный момент государств, где наблюдается естественная передача оспы обезьян, нет в списке стран с подтвержденными в последнее время случаями заражения.

Фото: realnoevremya.ru

— Это прежде всего Западная Африка и Экваториальная Африка — там есть крупные приматы, там есть обезьяны. Так вот там эти случаи не регистрируются, хотя настороженность там тоже имеется, — добавил Онищенко.



Накануне стало известно, что первый случай летального исхода от оспы обезьян зарегистрировали в Нигерии. Скончался пациент в возрасте 40 лет с сопутствующими заболеваниями. Всего в стране выявили 21 случай заражения инфекцией.

Диана Жиленкова