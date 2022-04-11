66% казанцев поддержали идею об отказе от двухступенчатой системы образования

Идею депутата Госдумы Виталия Милонова об отказе от Болонской двухступенчатой системы высшего образования и вернуть специалитет с обучением в течение 5 лет поддержали 66% жителей Казани, против высказался каждый десятый, согласно результату опроса сервиса по поиску работы SuperJob, проведенного 6-8 апреля.



За традиционную систему образования — специалитет с обучением 5 лет — чаще остальных высказывались жители старше 45 лет и казанцы, высшее образование — 73 и 75% соответственно. Среди опрошенных студентов казанских вузов соответствующее предложение поддержали 46%, против проголосовали 34%.

Фото: realnoevremya.ru

Больше всех возврат специалитета поддерживают родители 11-классников, планирующих поступление в вузы — 91%.



Маргарита Головатенко