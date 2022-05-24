«Варяг», «Кореец»: гендиректор «Роскосмоса» Рогозин предложил переименовать Курильские острова

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил дать русские названия Курильским островам. Сейчас они называются Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

— Я хотел предложить подумать над тем, чтобы один из островов, неважно в каком порядке, это пусть решат местные жители, назвать «Варягом», второй назвать «Кореец» в честь канонерской лодки, которая также героически сражалась против японского флота, третий остров назвать в честь Всеволода Руднева, — цитирует его «РИА Новости».



А группу островов Хабомаи, по его словам, можно было бы назвать архипелагом Русских героев моряков-тихоокеанцев.

Россия объявила о выходе из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах в марте этого года. Власти России всегда утверждали неоспоримость суверенитета России над Курилами.