В Казани подожгли квартиру в доме по улице Энергетиков

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Казани в одном из жилых домов по улице Энергетиков произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.



Выяснилось, что возгорание произошло в двухкомнатной квартире на первом этаже. Входную дверь вскрыли при помощи бензореза. Всего пожарные спасли пять человек. В результате инцидента никто не пострадал.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

По данным ведомства, в квартире на кухне сгорела мебель на общей площади 6 кв. м. Предварительная причина пожара — поджог.



Еще один пожар произошел недавно в казанском кафе «Чайхона» на улице Гвардейской. В результате возгорания никто не пострадал. По предварительным данным, пожар случился из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.



Диана Жиленкова