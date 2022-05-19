Минобороны России: Киев готовит провокацию с «блуждающими минометами» в Сумской области

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что киевский режим готовит провокацию с применением «блуждающих минометов» в Середина-Буде Сумской области для вызова ответного огня по жилым домам. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, боевики нацбатальонов планируют обстрелять приграничную территорию России из районов частных домов, чтобы вызвать ответный огонь по ним с удерживаемыми внутри местными жителями. Мизинцев добавил, что эту акцию украинские власти в ближайшее время планируют использовать для обвинения российских военных в якобы неизбирательных ударах по мирному населению с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ и интернет-ресурсах.

Также Мизинцев рассказал, что вооруженные формирования Украины оборудовали опорные пункты, разместили склады с боеприпасами и тяжелое вооружение в зданиях и на прилегающей территории школ и детсадов Краматорска, Славянска и Дружковки Донецкой Народной Республики. Жители домов рядом при этом насильно удерживаются в подвалах без воды и продуктов. Также на одной из улиц Бахмута в ДНР на верхних этажах жилых домов националисты оборудовали огневые позиции и снайперские точки, подходы к домам заминированы.

Помимо этого, Мизинцев отметил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не дала адекватной реакции на использование в качестве огневых точек и опорных пунктов украинскими националистами больниц и медицинских учреждений.

Фото: кадр видео Минобороны России

Сегодня сообщалось, что с начала недели на заблокированном металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдались 1 730 боевиков националистического подразделения «Азов» (против его боевиков в России возбуждено уголовное дело), в том числе 80 раненых. За сутки сдался в плен 771 человек. Нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях ДНР.

Дарья Акимова