В Татарстане задержали нелегальных торговцев алкоголем и сигаретами — один из них предлагал полицейским взятку

В Татарстане оперативники МВД России по Бугульминскому району Татарстана задержали 62-летнюю женщину и 45-летнего мужчину, которые на протяжении длительного времени торговали алкогольной и табачной продукцией, не имея на то соответствующих лицензий, сообщает пресс-служба МВД по республике.



Нелегальный товар они закупали в других регионах и доставляли в Татарстан. При задержании местной жительницы полицейские изъяли около 6 650 литров спиртного стоимостью более 4 млн рублей. Мужчину задержали, когда он разгружал очередную партию табачных изделий. Полицейские осмотрели его автомобиль и изъяли 56 коробок с пачками сигарет различных марок и более 2 132 литров алкоголя. Образцы продукции направили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Задержанный предложил оперативникам взятку в 200 тысяч рублей, чтобы избежать уголовной ответственности. Он предлагал еще 50 тысяч ежемесячно за покровительство. Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле сообщалось, что полиция задержала 61-летнего жителя Казани, подозреваемого в организации производства и розничной продажи этилового спирта без необходимой для этого лицензии. Казанец организовал производство в гаражных боксах в поселке Дербышки.

Маргарита Головатенко