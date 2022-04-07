В Казани задержали подозреваемого в нелегальной продаже алкоголя

Полиция задержала 61-летнего жителя Казани, подозреваемого в организации производства и розничной продажи этилового спирта без необходимой для этого лицензии, сообщили в МВД России по Татарстану.



Казанец организовал производство в гаражных боксах в поселке Дербышки. В помещении изъяли 176 пластиковых канистр со спиртосодержащей жидкостью общим объемом 880 литров. Исследование показало, что доля этилового спирта в изъятой жидкости — порядка 93%. Общую стоимость жидкости оценили в 216 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и (или) обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ч. 1 ст. 171.3). В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: realnoevremya.ru

В октябре прошлого года МВД России предложило установить госрегулирование оборота метанола в стране. Предложение у ведомства возникло на фоне многочисленных отравлений суррогатным алкоголем.

Маргарита Головатенко