На складе KazanExpress в Казани взорвалась страйкбольная граната — никто не получил серьезных травм

Вечером 15 мая на складе KazanExpress в Казани взорвалась страйкбольная светошумовая граната из-за неосторожности сотрудника. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе маркетплейса.

По словам директора складской логистики интернет-магазина Ильи Кудрявцева, работник склада попробовал выдернуть чеку и вставить ее обратно, но в этот момент граната сдетонировала. У мужчины остался легкий ожог руки, в больнице №7 ему оказали помощь и отпустили домой. Еще одну сотрудницу, которая находилась рядом в момент взрыва, оглушило громким звуком, но от госпитализации она отказалась и вернулась к работе.

Помещение склада и товары не пострадали, а логистический комплекс продолжает работать в обычном режиме. Для работников маркетплейса сейчас проводятся дополнительные инструктажи, отметил Кудрявцев.

Фото: realnoevremya.ru

Он также добавил, что игровые страйкбольные устройства есть в продаже интернет-магазина. Граната, которая сдетонировала, снабжена сертификатом и была должным образом упакована. Сам товар относится к категории пиротехники, которая не продается гражданам младше 18 лет.

В России страйкбольные гранаты находятся в свободной продаже. Устройства безопасны при правильном использовании и не могут сдетонировать самостоятельно при хранении и транспортировке.

Максим Кокунин