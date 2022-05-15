На ремонт пищеблоков в школах Татарстана выделят более 426 миллионов рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на капитальный ремонт пищеблоков в школах готовы выделить более 426,1 миллиона рублей. Средства на эти цели предусмотрены в республиканском бюджете.

Главстрой Татарстана ищет подрядчика на ремонт пищеблоков в 17 школах республики за 24 миллиона рублей. Для них же потребуется приобрести необходимое оборудование.

По заданию Главстроя Татарстана отремонтировать пищеблоки требуется в следующих учреждениях:

СОШ №4 в Зеленодольске по ул. Украинской, 4;

Лицей №1 в Зеленодольске по ул. Юности, 3;



СОШ №15 с углубленным изучением отдельных предметов в Зеленодольске по ул. Комарова, 15а;



СОШ №11 с углубленным изучением отдельных предметов в Зеленодольске по ул. Гоголя, 40а;



Гимназия №10 в Зеленодольске по ул. Насыри, 13а;



СОШ №3 в Менделеевске на бульваре Интернационалистов, 2;



СОШ №4 в Менделеевске по ул. Фомина, 10;



СОШ №77 в Казани по ул. Айдарова, 2;



Гимназия № 5 в Казани по ул. Гудованцева, 26 (здание 1);

Гимназия №5 в Казани по ул. Котовского, 2 (здание 2);

Татаро-английская гимназия №16 Приволжского района Казани по ул. Дубравной, 51а;



СОШ №99 Московского района Казани по ул. Восход, 29;



СОШ №55 с углубленным изучением отдельных предметов Московского района Казани по ул. Тверской, 2а.



СОШ № 130 имени Героя России майора С.А. Ашихмина Московского района Казани по ул. Химиков, 55;



СОШ №156 Казани по ул. Чишмяле, 3;



Лицей № 110 Казани по ул. Александра Попова, 16;

СОШ №101 имени П.А. Полушкина — Центр образования в Казани по ул. Начальной, 6.

Самый дорогой объект из перечисленных — пищеблок Зеленодольского лицея №1. На его ремонт и оборудование для него предусмотрено 4,21 миллиона рублей. Самую небольшую сумму готовы выделить на пищеблок в Менделеевской СОШ №4 — всего 300 720 рублей.



Фото: Максим Платонов

Еще 29 пищеблоков отремонтируют по заданию Главного инвестиционно-строительного управления Татарстана. На эти цели предусмотрено более 402 миллионов рублей.

По заданию ГИСУ Татарстана отремонтировать пищеблоки требуется в следующих объектах:

Лицей №4 Азнакаево по ул. М.Хасанова, 5;

СОШ №10 Елабуги по ул. Марджани, 54;

Татарская гимназия имени Р.Ш. Фардиева в Заинске по ул. Ленина, 17;

Васильевская СОШ №2 имени Героя Советского Союза Николая Соболева в пгт. Васильево Зеленодольского района по ул. Праздничной, 9;

СОШ №7 имени Героя Советского Союза В.Х. Хазиева в Зеленодольске по ул. В. Хазиева, 2;

Гимназия №5 Зеленодольска по ул. Гоголя, 60;

Айшинская СОШ села Айша Зеленодольского района по ул. Светлой, 1;

Уруссинская СОШ №2 в пгт. Уруссу Ютазинского района по ул. Пушкина, 89;

СОШ №6 Набережных Челнов по ул. Хади Такташа, 27;

СОШ №40 с углубленным изучением отдельных предметов в Набережных Челнах по ул. Шамиля Усманова, 96;

СОШ №44 с углубленным изучением отдельных предметов в Набережных Челнах на бульваре Бумажников, 3;

СОШ №45 с углубленным изучением отдельных предметов в Набережных Челнах на проспекте Чулман, 34;

СОШ №53 в Набережных Челнах на бульваре Касимова, 2;

Гимназия №54 Набережных Челнов на бульваре Касимова, 6;

Гимназия №76 Набережных Челнов на проспекте Чулман, 72;

СОШ №170 с углубленным изучением отдельных предметов в Казани по ул. Фатыха Амирхана, 111;

Основная общеобразовательная русско-татарская школа №115 Казани по ул. Беломорской, 144;

СОШ №38 Казани по ул. Фатыха Амирхана, 55, корп. а;

СОШ №60 Казани по ул. Граничной, 2;

Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №34 Казани по ул. Короленко, 26;

Гимназия №12 с татарским языком обучения имени Ф.Г. Аитовой в Казани по ул. Декабристов, 89а;

СОШ №101 имени П.А. Полушкина — Центр образования в Казани по ул. Азина, 65а;

Лицей № 159 в Казани по ул. Ноксинский спуск, 17;

Лицей №121 имени Героя Советского Союза С.А. Ахтямова в Казани по ул. Космонавтов, 19;

СОШ №12 в Казани по ул. Шигабутдина Марджани, 38;

Гимназия №6 Казани по ул. Юлиуса Фучика, 26;

СОШ №127 Казани по ул. Хусаина Мавлютова, 15;

Русско-татарская средняя общеобразовательная школа №97 Казани, переулок Якты Юл, 4;

Гимназия №21 Казани по ул. Рихарда Зорге, 71.

Самый дорогой пищеблок из перечисленных — в казанской гимназии №6. На его ремонт предусмотрели почти 23 миллиона рублей. Наименьших затрат потребует пищеблок в Уруссинской СОШ №2 — почти 10,5 миллиона рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Завершить работы по заданиям заказчика требуется до 1 декабря 2022 года. Подрядчика определят на следующей неделе, 19 мая.

По данным властей Татарстана на 14 мая, ремонт пищеблоков начался на восьми объектах в пяти районах. В Казани приступили к ремонту двух общеобразовательных школ.



Татьяна Демина