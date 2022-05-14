В Казани ушел из жизни известный детский хирург Владислав Булашов

13 мая в Казани скончался известный детский хирург Владислав Булашов. Об этом сообщается в telegram-канале ДРКБ.

Более 40 лет своей жизни он посвятил профессии врача. Булашов окончил Казанский государственный медицинский университет по направлению «педиатрия». За годы работы он освоил освоены многие направления детской хирургии. Среди них — колопроктология, урология, абдоминальная и торакальная хирургия, хирургия новорожденных.

28 февраля в Набережных Челнах на 55-м году жизни умер заведующий отоларингологическим отделением КДМЦ, врач-отоларинголог высшей категории Завир Сальманов. Причины смерти не назывались. В КДМЦ Сальманов проработал 15 лет.



Дарья Акимова