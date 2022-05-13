XIII Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022» состоится в Казани 19—21 мая 2022 года

С 19 по 21 мая 2022 года в Казани состоится тринадцатый международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022».

Более десяти лет Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit» объединяет представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, посольств, депутатов парламентов, ведущих инвесторов и бизнесменов, топ-менеджеров российских и зарубежных компаний. Саммит зарекомендовал себя в качестве успешной бизнес-платформы для установления новых контактов, а также подспорья для презентации экономических возможностей и инвестиционного потенциала нашей страны.

Мероприятие проходит в рамках деятельности Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», председателем которой является президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Лейтмотивом деловой программы XIII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022» станет экономика совместного потребления и всеобщее благо халяль, а ключевыми темами предстоящего саммита — исламские финансы и партнерский банкинг, индустрия халяль, молодежная дипломатия, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции. В рамках мероприятия также состоятся выставка Russia Halal Expo 2022, Машиностроительный кластерный форум, Всемирный день халяль и мероприятия, посвященные 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина: «Мы высоко ценим отношения дружбы, уважения и всестороннего взаимовыгодного партнерства со странами ОИС. Наши усилия направлены на укрепление сотрудничества между Россией и мусульманским миром. Мы рассматриваем страны ОИС как единомышленников на пути к всеобщему процветанию и продолжению открытого диалога между странами. Саммит «Россия — Исламский мир» является именно такой площадкой синергии экономической, научно-технической, культурной, информационной повестки через различные структуры ОИС».

В 2021 году саммит объединил на одной площадке 5000 представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, топ-менеджеров российских и зарубежных компаний из 64 стран мира и 41 региона России, а также 24 послов и пять консулов зарубежных государств. Кроме того, в саммите участвовало руководство более 10 министерств зарубежных государств.

Среди традиционных мероприятий саммита — Форум молодых предпринимателей стран ОИС, Форум молодых дипломатов стран ОИС, SberTalk — мультимодальная дискуссионная офлайн-площадка с представителями власти и бизнеса, где обсуждаются реальные проблемы финансового сектора.

На площадке саммита также традиционно состоятся выставка халяль-индустрии Russia Halal Expo и Машиностроительный кластерный форум.



Выставка Russia Halal Expo в 2022 году продлится три дня. Ее общая площадь увеличится в 2 раза по сравнению с 2021 годом и составит 10 000 кв. м. В 2021 году на выставке было представлено 113 экспонентов, среди которых стенды Индонезии, Турецкой Республики, Республики Казахстан, Республики Азербайджан, Республики Киргизия и другие. На первой линии выставки в этом году расположится зона Республики Татарстан, где будет представлен инвестиционный, туристический и промышленный потенциал республики, зоны 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, «Казань — Молодежная столица ОИС — 2022» и «Татарстан — республика спорта».

Отличительной особенностью выставки этого года является свободный доступ к программе деловых сессий саммита, посвященных целям устойчивого развития ООН и экологии, глобальным тенденциям халяль-индустрии, будущему «благопристойной моды», туризму и медицине, основам партнерских финансов, а также Машиностроительному кластерному форуму.

За последний год мероприятие приобрело иные масштабы, мы готовы делиться изменениями и нововведениями.

Казань выиграла право проведения Всемирного дня халяль (World Halal Day), одного из мероприятий Совета Всемирного халяль-саммита, которое проводится ежегодно с 2014 года в разных уголках земного шара. WHD — это крупнейший форум в сфере исламского бизнеса и международная выставка, объединяющая десятки компаний-поставщиков товаров и услуг, соответствующих стандарту халяль. Впервые пройдет в столице Татарстана в рамках выставки Russia Halal Expo.