Работники Казаньоргсинтеза возложили цветы к мемориалу ветеранам Великой Отечественной войны

Фото: Владимир Васильев

Сегодня в ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в Группу «СИБУР») прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы. Руководители и сотрудники, почетные гости собрались у мемориального комплекса ветеранам Великой Отечественной войны, работавшим на предприятии.

С утра здесь звучали песни о Великой Отечественной войне, играл духовой военный оркестр. Коллектив стекался к месту праздника: люди несли цветы, поздравляли друг друга с наступающим Днем Победы. Вспоминали о тех, кто воевал, а ведь вспомнить есть кого: живы еще два ветерана Великой Отечественной и 25 тружеников тыла, которые многие годы проработали здесь. Профсоюзный комитет ПАО «Казаньоргсинтез» почтил каждого из них памятными подарками и адресными поздравлениями.

— Мы с вами сегодня встречаемся в преддверии самого важного праздника нашей Родины — Дня Победы. К сожалению, ветеранов, работников тыла становится все меньше каждый день. Эти люди прямо из выпускного класса школы уходили на фронт. Но с первого дня войны и до взятия Берлина они пронесли любовь к родной земле и гордость за нее, ­­— сказал генеральный директор «СИБУР-РТ», член правления «СИБУР Холдинга» Руслан Шигабутдинов.

Военный комиссар Кировского и Московского районов Казани Алексей Капотов напомнил о том, что из Татарстана на фронт ушли 560 тыс. человек. Больше половины из них не вернулись домой:

— В эти дни мы с благодарностью вспоминаем всех, кто сражался на передовой, героически работал в тылу, восстанавливал промышленность и народное хозяйство после войны. В этом участвовал и Казаньоргсинтез. Огромная благодарность нашим ветеранам и труженикам тыла, низкий им поклон за стойкость и отвагу, за подвиг во имя мира! Пусть этот светлый праздник будет источником гордости, наполнит сердце радостью, желанием жить и трудиться на благо нашего родного народа и нашего Татарстана. И пусть ваше предприятие останется таким же лидером мирной промышленности, оплотом экономики нашего города и нашей республики! — подчеркнул он.

После того как были сказаны все торжественные речи, со сцены прозвучала бессмертная песня «День Победы». Собравшиеся почтили минутой молчания тех, кто ковал Победу и кого уже нет с нами. Кульминацией праздника стало возложение цветов к мемориальному комплексу, которое началось с выхода почетного караула Казанской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. После того как кадеты возложили венок к мемориалу, каждый из собравшихся внес и свою лепту в чествование памяти героев фронта и тыла — на постаменте остался ковер из красных гвоздик.