Правительство выделит на обновление реабилитационного оборудования в регионах около 9 млрд рублей

Фото: Ринат Назметдинов

Кабмин выделит около 9 млрд рублей на развитие медицинской реабилитации в регионах. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.



Отмечается, что деньги пойдут на оснащение оборудованием отделений медицинской реабилитации в 157 клиниках. Всего за 2022—2024 годы планируется оснастить более 1350 таких отделений, а также около 130 дневных стационаров.

«Современное оборудование позволит оказывать пациентам эффективное лечение. Такую реабилитацию пройдут еще больше граждан, в том числе амбулаторно и в условиях дневного стационара, причем бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования», — заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Фото: realnoevremya.ru

27 марта сообщалось, что на обновление оборудования для реабилитации в региональных медицинских организациях выделят 8,2 млрд рублей. Регионы закупят новую технику на средства, выделенные из федерального бюджета. Это поможет инвалидам и пациентам, нуждающимся в реабилитации после перенесенных заболеваний, операций и травм.



11 апреля стало известно, что правительство России дополнительно выделит 35 млрд рублей на поддержку медицинских учреждений, работающих в системе обязательного медицинского страхования. Средства направят в 74 региона страны.

Максим Кокунин