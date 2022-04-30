Исследование: 71% казанцев считают улучшение жилищных условий для ИT-специалистов эффективной мерой поддержки

71% жителей Казани считают улучшение жилищных условий и повышение заработной платы среди ИT-специалистов самой эффективной мерой поддержки отрасли. Таковы результаты опроса компании GeekBrains.

58% респондентов слышали новость о мерах поддержки ИТ-индустрии. Подробности знает каждый пятый казанец (21%). Еще 21% вообще ничего не слышали об этом.

Фото: realnoevremya.ru

Говоря об эффективных мерах поддержки ИТ-отрасли, опрошенные также называли льготную ипотеку со ставкой 5% (46%), отсрочку от военной службы для специалистов этой сферы (21%) и упрощенную процедуру трудоустройства из-за рубежа (8%).

Напомним, в марте правительство России также освободило ИТ-компании от плановых проверок на три года. А действующий до конца года мораторий на плановые и внеплановые проверки распространяется на все российские компании, а не только на малый и средний бизнес.



Диана Жиленкова