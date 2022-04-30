Татарстанцам рассказали, как можно сэкономить на платежах за ЖКУ во время майских праздников

На портале «Объясняем.рф» рассказали, как можно сэкономить на платежах за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) во время майских праздников в случае длительных поездок. Для этого татарстанцам необходимо будет иметь документы, подтверждающих отсутствие в квартире в этот период.

Если в квартире не установлены счетчики, то при отсутствии жильца более пяти календарных дней подряд плата за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроэнергию и газ может быть снижена.

Фото: realnoevremya.ru

Для этого необходимо в течение 30 дней после возвращения написать заявление в свою управляющую компанию и предоставить соответствующие документы. Например, это могут быть авиа и ж/д билеты, путевка и справка о пребывании ребенка в лагере, копия командировочного удостоверения или документ о временной регистрации в населенном пункте.

По данным портала по поиску жилья для отдыха «Суточно.ру», Казань оказалась среди трех наиболее популярных городов, куда россияне собираются поехать на майские праздники. Самое большое число бронирований пришлось на период с 29 апреля по 3 мая.

Диана Жиленкова