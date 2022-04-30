Спутник Минобороны России «Космос-2555» внесли в каталог космических объектов

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Спутник «Космос-2555», который запустила ракета-носитель легкого класса «Ангара-1.2», внесли в каталог космических объектов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.



Данный перечень включает в себя единую базу данных о космических объектах. Каталог представляет собой орбитальные, радиолокационные, оптические и другие данные об объектах искусственного происхождения на высоте от 120 км до 50 тысяч км, передает ТАСС.

Старт ракеты с космическим аппаратом «Космос-2555» был произведен накануне в 22.56 (мск) с пусковой установки космодрома Плесецк в интересах Минобороны России. По данным ведомства, все предстартовые операции, а также старт ракеты прошли в штатном режиме.



Диана Жиленкова