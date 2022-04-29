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Предприниматели из сферы услуг смогут найти новых клиентов через телепроект

15:31, 29.04.2022

Проект «Из сторис — в телесторис» даст предпринимателям возможность получить бесплатное эфирное время на ТВ и рассказать о своем деле многомиллионной аудитории по всей стране.

Из-за ограничения работы ряда привычных каналов продаж многие мастера столкнулись с трудностями в продвижении своих услуг. Компания Авито и телеканал «Пятница!» дают возможность предпринимателям найти клиентов и сохранить бизнес в новых условиях.

В медийном проекте «Из сторис — в телесторис» предприниматели смогут рассказать о своем деле в эфире федерального канала с помощью вертикального формата «телесторис». Охват телесторис в телеэфире достигает 20 миллионов зрителей по всей России.

Стать участниками проекта могут предприниматели, которые предлагают свои услуги на Авито, вне зависимости от специальности: бьюти-мастера, пекари, юристы, репетиторы, электрики, строители, грузчики и другие.

Для того, чтобы стать участником проекта, достаточно:

  • до 8 июня заполнить короткую анкету на сайте проекта;
  • загрузить 15-секундное видео с рассказом о своем деле;
  • прикрепить к анкете ссылку на свое объявление на Авито в разделе «Услуги».

Лучшие сторис, которые соответствуют правилам проекта, покажут в эфире телеканалов «Пятница!» и «Суббота!» с 13 мая.

Арина Гиршович, бренд-директор Авито: «Сейчас, когда часть привычных каналов привлечения клиентов стала недоступна, мы хотим поддержать мастеров в сфере услуг и помочь им восстановить поток заказов. За счет оригинальной ТВ-механики у специалистов появится возможность бесплатно рассказать о себе и привлечь клиентов напрямую в профиль со своими услугами на Авито. Мы верим, что каждый специалист найдет своего клиента на платформе и почувствует себя сейчас более уверенно благодаря новым заказам с платформы».

Каждый ролик будет дополнен QR-кодом для мгновенного перехода к объявлению участника на Авито, чтобы зрители могли поближе познакомиться с его услугами и сделать первый заказ. Первые 10 тысяч участников проекта получат 1000 бонусов на продвижение своих услуг на Авито. Амбассадором проекта выступит телеведущий и актер Тимур Родригез.

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