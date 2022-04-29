В Набережных Челнах выставили на продажу двухкомнатную квартиру за 16,3 миллиона рублей

В Набережных Челнах выставили на продажу квартиру площадью 113 кв. м за 16,3 миллиона рублей, объявление разместили на бесплатном сайте объявлений.



Квартира находится на 23 этаже, всего в доме 25 этажей. Жилая площадь составляет 73 кв. м, площадь кухни — 40 кв. м. Высота потолков в квартире достигает 3 м.

В объявлении указано, что в квартире выполнен дизайнерский ремонт. Указано, что квартира — видовая, то есть из ее окон открывается панорама — эстетичный вид города. Это одно из самых дорогих предложений в Челнах.

Фото: avito.ru

В прошлом году в Челнах выставили на продажу квартиру площадью 151 кв. м с панорамными окнами и дизайнерским ремонтом за 30 млн рублей.

Маргарита Головатенко