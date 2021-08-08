В Челнах выставили на продажу квартиру с панорамными окнами и дизайнерским ремонтом за 30 млн рублей

Фото: скриншот

В Набережных Челнах на продажу выставили квартиру площадью 151 кв.м. с панорамными окнами и дизайнерским ремонтом. Ее хотят продать за 30 млн рублей.

Фото: скриншот

В квартире две спальни, гардеробная, два санузла, кухня-гостиная. Есть шумоизоляция, кондиционеры, встроенная техника, автоматическое открывание штор. Квартира располагается в центре города в клубном доме PLAZMA.



В конце июля в Казани выставили на продажу самую дорогую квартиру не только в столице Татарстана, но и в ПФО. Ее цена достигает почти 220 млн рублей. Квартира находится на шестом этаже элитного ЖК Luciano Vita Club и имеет площадь 546,2 кв. м. Это единственная квартира на этаже.

