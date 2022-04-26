В Иннополисе оценят проблемы и потенциал российского IT

Фото: предоставлено организатором Merge

Представители крупнейших в стране и региональных IT-компаний, федеральных органов власти и институтов развития встретятся на конференции Merge 2022, чтобы презентовать возможности отрасли и выработать новые меры ее поддержки. Для этого, дополнительно к основной программе, будут организованы выставка и специальная секция. Мероприятие пройдет при участии руководства Республики Татарстан.

20—21 мая в Иннополисе в Татарстане состоится выставка «Возможности российского IT». На ней федеральные и региональные компании отрасли информационных технологий презентуют свои достижения, представят идеи развития и продемонстрируют имеющиеся карьерные возможности.

— Выставка станет частью секции «Информационная индустрия в регионах», которую в рамках Merge мы организуем в этом году впервые, — говорит генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов. — Ее задача — дать возможность руководителям работающих в регионах компаний донести до представителей федеральных структур свои проблемы и идеи, вместе обсудить меры для роста отрасли. Мы рады, что конференция Merge 2022 получила право стать площадкой рассмотрения важнейших вопросов развития IT в России.

Планируется, что помимо выставки в рамках секции состоятся дискуссионная сессия, заседание ассоциаций и клубов IT-компаний и пленарное заседание с участием руководства Республики Татарстан. Приглашены к участию представители Минцифры России, Российского фонда развития информационных технологий, АНО «Цифровая экономика», Фонда «Сколково», а также федеральные компании «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «БАРС Груп», «1С», «Ростех», «Ростелеком», Luxoft, «Ланит», Softline, Astra Linux, корпорация «VK». Партнером конференции выступает ОЭЗ «Иннополис».

Принимаются заявки на участие от региональных IT-компаний. Планируется, что секция соберет около 100 участников.

Итоги ее работы обобщат в меморандуме региональных компаний о ключевых проблемах и возможных мерах поддержки развития экосистемы информационной индустрии.