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Сегодня в Татарстане ожидаются дождь, гроза, порывистый ветер и до +23 градусов

05:25, 26.04.2022
Сегодня в Татарстане ожидаются дождь, гроза, порывистый ветер и до +23 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 26 апреля, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Днем и вечером местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер южный, юго-западный умеренный, днем и вечером местами порывистый сильный 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +18 до +23 градусов. В Казани ожидается от +18 до +22 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +20 до +23 градусов.

Общество Татарстан

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