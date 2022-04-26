Сегодня в Татарстане ожидаются дождь, гроза, порывистый ветер и до +23 градусов
Во вторник, 26 апреля, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Днем и вечером местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер южный, юго-западный умеренный, днем и вечером местами порывистый сильный 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.
Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +18 до +23 градусов. В Казани ожидается от +18 до +22 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +20 до +23 градусов.Общество Татарстан
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