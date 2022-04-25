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27 апреля состоится бесплатный вебинар по факторингу и снижению операционных рисков

12:46, 25.04.2022

Ак Барс Банк проведет бесплатный вебинар на тему «Факторинг — финансирование цепочки поставок». Мероприятие пройдет онлайн 27 апреля в 11 часов.

На вебинаре планируется обсудить:

  • что такое факторинг и как он поможет в развитии бизнеса;
  • как избежать кассовых разрывов и снизить операционные риски;
  • что выгоднее: кредит, овердрафт или факторинг.

Спикер — начальник управления цифрового факторинга Ак Барс Банка Алексей Дробот.

Для участия регистрируйтесь по ссылке.

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