27 апреля состоится бесплатный вебинар по факторингу и снижению операционных рисков
Ак Барс Банк проведет бесплатный вебинар на тему «Факторинг — финансирование цепочки поставок». Мероприятие пройдет онлайн 27 апреля в 11 часов.
На вебинаре планируется обсудить:
- что такое факторинг и как он поможет в развитии бизнеса;
- как избежать кассовых разрывов и снизить операционные риски;
- что выгоднее: кредит, овердрафт или факторинг.
Спикер — начальник управления цифрового факторинга Ак Барс Банка Алексей Дробот.
Для участия регистрируйтесь по ссылке.Мероприятия Татарстан
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