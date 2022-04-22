«Известия»: Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без GPS

Федеральное агентство воздушного транспорта рекомендовало авиакомпаниям России подготовиться к полетам, в которых не будет использоваться американская глобальная навигационная спутниковая система (GPS), сообщают «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Росавиации Дмитрия Ядрова.



Соответствующая рекомендация связана со случаями «глушения» и возможной подмены сигналов GPS, участившимися после 24 февраля. Такие явления были замечены в восточной части Финляндии, в Черном море, в районе Восточного Средиземноморья, Израиля, Кипра, Ливана, Сирии, Турции и северной части Ирака.

Фото: realnoevremya.ru

О таких случаях пилотам поручено сообщать незамедлительно. Экипажи должны быть готовы к стандартным процедурам взлета и захода на посадку, не связанным с применением спутникового сигнала.

Маргарита Головатенко