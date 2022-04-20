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Самолет с высылаемыми из Японии российскими дипломатами вылетел из Токио

07:57, 20.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Самолет с высылаемыми из Японии российскими дипломатами вылетел из Токио
Фото: realnoevremya.ru

Самолет авиакомпании «Россия» с российскими дипломатами и сотрудниками торгового представительства, о высылке которых объявила Япония, вылетел из Токио, сообщает «РИА Новости».

Утром отъезжающих поблагодарил посол России Михаил Галузин. Он выразил слова благодарности за самоотверженную и эффективную работу и назвал решение Японии «произвольным», «недружественным» и «политизированным».

Глава дипмиссии назвал решение японских властей «крайне контрпродуктивным шагом для российско-японского диалога».

Фото: realnoevremya.ru

Япония объявила о высылке российских дипломатов 8 апреля. Решение связано с текущей ситуацией на Украине.

Маргарита Головатенко
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