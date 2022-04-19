Ак Барс Банк снизил ставки по основным ипотечным программам

С 19 апреля Ак Барс Банк снизил процентные ставки по основным программам ипотечного кредитования. Новые условия действуют при приобретении строящегося и готового жилья, а также при покупке жилого дома или земельного участка.

Недвижимость на этапе строительства можно приобрести по программе «Перспектива» по минимальной ставке от 15,8% годовых. Оформить ипотеку по ставке от 15,8% можно также при покупке вторичного жилья по программе «Мегаполис». Приобрести дом или земельный участок можно по ставке от 16,5% по программе «Комфорт».

Первоначальный взнос по основным ипотечным программам составляет от 20%. Минимальная сумма кредита — 500 тысяч рублей, срок кредитования — от 1 года до 20 лет.

Ставки по программам льготной ипотеки не изменились. Для семей с детьми действует семейная ипотека по ставке от 5,59% и программа с господдержкой — от 11,29%. Максимальный срок кредита — до 30 лет, первоначальный взнос — от 15,01%.

Ознакомиться с подробными условиями и подать заявку на кредит по сниженным ставкам можно на сайте банка.

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