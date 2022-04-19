Посольство России запросило у Черногории разъяснений из-за сообщения о разрыве дипотношений

Посольство России в Подгорице направило в Министерство иностранных дел Черногории ноту с запросом разъяснений в связи с публикацией сообщения о необходимости разорвать дипотношения с Россией. Сообщение было опубликовано в Twitter аккаунтом черногорского дипведомства.



Публикация представляла собой заявление главы ведомства Джордже Радуловича о необходимости разрыва дипотношений с Россией. В ходе совещания о применении санкций в отношении России из-за конфликта на Украине Радулович заявил о необходимости «государственным институтам Черногории выполнять рестриктивные меры, введенные правительством против России».

В комментарии черногорский МИД опубликовал список введенных правительством мер: «разрыв дипотношений, полный или частичный разрыв экономических отношений, полное или частичное ограничение импорта, экспорта, транзита, транспорта и предоставления услуг и логистических, почтовых и других коммуникаций».

Фото: realnoevremya.ru

Перечислялись также санкции: «военное эмбарго, ограничение въезда в Черногорию, ограничение на размещение средств, получение средств и/или другого имущества».

Сообщение удалили спустя несколько часов, отмечает ТАСС.

Маргарита Головатенко