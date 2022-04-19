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Посольство России запросило у Черногории разъяснений из-за сообщения о разрыве дипотношений

07:50, 19.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Посольство России запросило у Черногории разъяснений из-за сообщения о разрыве дипотношений
Фото: pixabay.com

Посольство России в Подгорице направило в Министерство иностранных дел Черногории ноту с запросом разъяснений в связи с публикацией сообщения о необходимости разорвать дипотношения с Россией. Сообщение было опубликовано в Twitter аккаунтом черногорского дипведомства.

Публикация представляла собой заявление главы ведомства Джордже Радуловича о необходимости разрыва дипотношений с Россией. В ходе совещания о применении санкций в отношении России из-за конфликта на Украине Радулович заявил о необходимости «государственным институтам Черногории выполнять рестриктивные меры, введенные правительством против России».

В комментарии черногорский МИД опубликовал список введенных правительством мер: «разрыв дипотношений, полный или частичный разрыв экономических отношений, полное или частичное ограничение импорта, экспорта, транзита, транспорта и предоставления услуг и логистических, почтовых и других коммуникаций».

Фото: realnoevremya.ru

Перечислялись также санкции: «военное эмбарго, ограничение въезда в Черногорию, ограничение на размещение средств, получение средств и/или другого имущества».

Сообщение удалили спустя несколько часов, отмечает ТАСС.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

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  • Анонимно 19 апр
    Струсили перед Америкой.
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