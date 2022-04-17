СМИ: турецкая авиакомпания, которая будет перевозить российских туристов, начнет работать в мае

Фото: Максим Платонов

В конце мая стартует работа новой турецкой авиакомпании, которая будет заниматься перевозками туристов из России на курорты Турции. Она получила название Southwind.

Ожидается, что на первом этапе авиакомпания будет использовать пять лайнеров Airbus. В частности, планируется эксплуатация трех широкофюзеляжных и двух узкофюзеляжных самолетов, передает ТАСС со ссылкой на информационный портал AirportHaber.

Фото: Максим Платонов

О том, что турецкие власти рассматривают возможность создать авиакомпанию, которая занималась бы исключительно перевозкой российских туристов на курорты, стало известно на прошлой неделе. Как сообщила местная газета Sabah, она будет базироваться в аэропорту Антальи.

Диана Жиленкова