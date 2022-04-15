Практики Сбера презентованы на форуме «Повышение финансовой грамотности в ПФО: тренды, задачи, перспективы»

Мероприятие прошло в Чебоксарах при поддержке Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, Кабинета Министров Чувашской Республики и Ассоциации развития финансовой грамотности. Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин стал почетным гостем и спикером пленарной сессии Форума.



В рамках пленарной сессии Петр Колтыпин выступил с докладом на тему «Реализация программ повышения доступности продуктов банка и поддержки клиентов как возможности для развития бизнеса и минимизации рисков для населения». В частности, он отметил, что Сбер закладывает в свои активности программы финансовой грамотности на всех уровнях региона: начиная от детских садов и школ, вузов, заканчивая корпоративными клиентами. Например, в случае если банк наблюдает снижение объемов производства и следствие снижение выручки по клиенту, то менеджеры Сбера инициативно берут на сопровождение такие клиентов и разъясняют, какими мерами господдержки они могут воспользоваться и как их получить. Для школьников и студентов уже сегодня реализуются программы по развитию новых навыков, digital skills, культуры предпринимательства с помощью акселераторов SberZ и SberStudent. Так, например, в Чувашии в прошлом году банк совместно с республикой запустил проект по развитию финансовой грамотности на базе библиотек каждого муниципалитета.

Участниками основной программы форума выступили и другие спикеры Сбера. Руководитель направления дирекции продаж АО «Негосударственный Пенсионный фонд Сбербанка» Роман Мицюк рассказал о том, как популяризировать мотивацию к самостоятельному формированию пенсионных накоплений среди населения. А руководитель проектов управления продаж продуктов благосостояния ПАО «Сбербанк» Дмитрий Волков поделился опытом по повышению доверия населения к финансовому сектору России и внедрению проекта школы цифровых навыков для старшего поколения.

В форуме также приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, председатель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, заместитель Министра финансов России Михаил Котюков и руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Спикеры обсудили государственную политику в сфере финансовой грамотности, а также обменялись лучшими практиками по повышению финансовой грамотности в регионах.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

Качественное взаимодействие банков с региональным и федеральными властями значительно повышает скорость решения задач бизнеса и населения. Сбербанк остается надежным помощником и партнером для власти, в том числе и в вопросах финансовой грамотности.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО "Сбербанк"