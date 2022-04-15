20 апреля в Казани стратует 27-я специализированная выставка «ВолгаСтройЭкспо»

Приоритетной задачей в строительной отрасли остается реализация республиканских программ по строительству и капитальному ремонту, строительство качественного жилья для различных категорий граждан, а также модернизация отрасли и обеспечение строительного рынка высококвалифицированными кадрами.

Для достижения поставленных задач и реализации намеченных планов на территории Республики Татарстан эффективной деловой площадкой является специализированная выставка строительных и отделочных материалов, технологий и оборудования «ВолгаСтройЭкспо», которая состоится на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» с 20 по 22 апреля 2022 года. Организатором мероприятия выступает Выставочная и конгрессная организация ООО «ВИКО».

Экспозиция выставки будет представлена в Павильоне №3 и на открытой площадке выставочного центра.

Более 40 различных организаций строительной отрасли и промышленного комплекса Республики Татарстан и 9 городов России представят свою продукцию и примут участие в деловых мероприятиях выставки.

Компании-участники выставки представят строительные материалы, стеновые и кровельные сэндвич-панели с различными теплоизоляционными материалами, новейшие разработки для обрамления зданий фасадными и звукопоглощающими панелями, сухие смеси для различного вида отделочных, ремонтных и строительных работ, алюминиевый профиль, светопрозрачные алюминиевые конструкции, запорную арматуру, насосы, септики, балясины из металлической трубы, смазочные материалы, услуги по строительству домов, разработке проектов индивидуальных жилых домов с сопровождением проектных решений, проектированию несущих систем зданий и сооружений, проектированию и производству корзин для кондиционеров вентиляционных решеток, системы вентиляции, противопожарные клапаны, вентиляционные решетки, автоматизированные системы управления и диспетчеризации инженерных систем, терминально-складской комплекс, транспортно-логистическое обслуживание, услуги в сфере грузовых перевозок, мини-погрузчики, автопогрузчики.

В рамках деловой программы выставок состоятся мероприятия по актуальным вопросам строительства и охраны труда от специалистов профильных министерств республики, ассоциаций и Союзов.

20 апреля РООР «Союз строителей Республики Татарстан» и АСР «Содружество строителей РТ» проведут семинар по актуальным вопросам в строительстве. Спикеры выступят по вопросам цифровизации в ценообразовании и новой Федеральной сметно-нормативной базе, независимой оценке квалификации в саморегулировании в области строительства, требований к цифровым информационным моделями и действующего законодательства в сфере безопасности труда.

Также 20 апреля в рамках деловой программы 27-я международной специализированной выставки строительных и отделочных материалов, технологий и оборудования ВОЛГАСТРОЙЭКСПО состоится круглый стол «Реального времени» на тему «Перенастройка DIY-ретейла: глобальные риски или новые возможности».

21 апреля Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан приглашает специалистов на круглый стол по инновационным технологиям и материалам в системе ЖКХ. Специалисты круглого стола расскажут и обменяются мнениями по вопросам интеллектуальных систем энергоресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве, освещения объектов ЖКХ, теплоизолированных трубопроводов, организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации для специалистов ЖКХ.

22 апреля Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан проведет семинар по последним изменениям в системе охраны труда.

21 и 22 апреля на специальной площадке состоятся бизнес-встречи — переговоры с представителями предприятий строительного и промышленного комплексов Республики Татарстан, отвечающими за вопросы закупок и поставок. Участники выставки смогут представить свою продукцию, провести презентации заинтересованным предприятиям и компаниям, среди которых: ОАО «РЖД», АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», УРПС ПАО «Татнефть», МУП «Водоканал», АО «Татэнерго» Казанской ТЭЦ, ООО «КамаСтройИнвест», ООО «Грань» и другие.



Официальная церемония открытия выставки «ВолгаСтройЭкспо» состоится 20 апреля 2022 г. в Павильоне №3 в 11.00 часов.