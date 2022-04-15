Начальник войск РЭБ Ласточкин рассказал о прослушке телефонов со стороны спецслужб НАТО
Сотрудники спецслужб стран НАТО прослушивают пользователей сотовой сети довольно активно, сообщил начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.
По его словам, для принудительного подключения абонентов сотовой связи специальные службы стран НАТО используют ложные базовые станции.
Он сообщил, что спецслужбы НАТО могут прослушивать мобильные телефоны, просматривать текстовые сообщения или выборочно блокировать абонентов, сообщает RT.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее называла «вершиной айсберга» ситуацию вокруг возможной прослушки высокопоставленных политиков Евросоюза.
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