«Ведомости»: Monotype ограничила россиянам доступ к шрифтам Times New Roman и Arial

Американская компания Monotype ограничила российским пользователям доступ к популярным шрифтам Times New Roman и Arial, а еще Verdana, Tahoma и Helvetica, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в российской IT-компании.



При входе на страницу с каталогом шрифтов российские пользователи видят сообщения об ограничении доступа: «Вероятно, владелец сайта установил ограничения, которые препятствуют вам получить доступ к сайту».

При использовании VPN-сервиса страница открывается, при регистрации на платформе пользователь вновь может получить доступ к шрифтам. В Monotype не ответили изданию на запрос о возможном изменении политики работы с российскими пользователями.

Фото: pixabay.com

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Маргарита Головатенко