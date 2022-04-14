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«Ведомости»: Monotype ограничила россиянам доступ к шрифтам Times New Roman и Arial

07:55, 14.04.2022
«Ведомости»: Monotype ограничила россиянам доступ к шрифтам Times New Roman и Arial
Фото: pixabay.com

Американская компания Monotype ограничила российским пользователям доступ к популярным шрифтам Times New Roman и Arial, а еще Verdana, Tahoma и Helvetica, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в российской IT-компании.

При входе на страницу с каталогом шрифтов российские пользователи видят сообщения об ограничении доступа: «Вероятно, владелец сайта установил ограничения, которые препятствуют вам получить доступ к сайту».

При использовании VPN-сервиса страница открывается, при регистрации на платформе пользователь вновь может получить доступ к шрифтам. В Monotype не ответили изданию на запрос о возможном изменении политики работы с российскими пользователями.

Фото: pixabay.com

Недавно мобильное приложение Сбербанка на iOS стало недоступно для скачивания и обновления в App Store из-за санкций. В пресс-службе банка подчеркнули, что все ранее установленные приложения работают в штатном режиме.

Маргарита Головатенко
ТехнологииITОбщество Татарстан

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