В этом году в Татарстане отремонтируют 23 моста

В этом году в Татарстане планируется привести в нормативное состояние 23 мостовых сооружения в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.



Работы выполнят в 20 муниципалитетах Татарстана, в том числе:

в Пестречинском районе — ремонт моста через суходол у села Чита на дороге Пестрецы — Чита — Янцевары, км 16+880;

в Дрожжановском районе — ремонт моста через реку Малая Цильна на дороге «Подъезд к селу Малый Убей», км 0+800 н;

в Аксубаевском районе — ремонт моста через реку Большая Сульча на дороге «Чистополь — Аксубаево — Нурлат» — Старое Мокшино, км 2+125;

в Тукаевском районе — ремонт моста через ручей на дороге Князево — Казиле — Старое Абдулово — Торнаташ, км 10+387.

Отмечается, что 19 из 23 мостов введут в эксплуатацию в текущем году. Объем финансирования проекта составит 1,8 млрд рублей. Планируется заменить поврежденные железобетонные, стальные конструкции, укрепить опоры и так далее.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

28 февраля сообщалось, что работы по усилению пролета моста через Свиягу на 757-м км трассы М-7 «Волга» завершены на 30%. Ввести объект в эксплуатацию планируют в следующем году. Рабочие заменили ригель на четвертой опоре и приступили к замене 10 подферменников и опорных частей. После этого планируется начать санацию трещин на пяти опорах.



Максим Кокунин