Пушилин: Россия в Донбассе противостоит целому конгломерату стран

Войска России, Луганской и Донецкой народных республик сегодня противостоят не одной Украине, а целому конгломерату стран. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

— НАТО в чистом виде? Так, наверное, неправильно было бы сказать, но отдельные участники в виде частных военных компаний или прикомандированных инструкторов — они участвуют, и их немало, — цитирует его ТАСС.

Он отметил — противник действует профессионально и такие навыки нельзя приобрести за год-два.

— Нужно испробовать [их] на практике, и, наверное, неоднократно, — отметил Пушилин.

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