В марте российский рынок легковых автомобилей упал на 43%

Фото: Максим Платонов

В марте текущего года жители России приобрели почти 79 тысяч новых легковых машин. Это на 43% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит агентство «Автостат».

В январе и феврале текущего года падение российского авторынка составляло 12%. Затем оно значительно усилилось из-за проведения специальной военной операции на Украине. Так, многие автопроизводители объявили о приостановке поставок, нарушились логистические цепочки поставок комплектующих. А к подорожанию автомобилей на 35 — 45% привел обвал рубля.

Фото: Максим Платонов

В марте россияне приобрели 17,1 тысячи новых автомобилей Lada. Также в лидерах по продажам оказались легковые машины Kia (9,4 тысячи), Hyundai (8,6 тысячи), Renault (6,7 тысячи) и Toyota (4,8 тысячи).

По данным агентства Russian Automotive Market Research, в феврале-марте этого года в России продали почти на 10% меньше подержанных автомобилей, чем за аналогичный период 2021 года. Эксперты считают, что в ближайшие месяцы тенденция к сокращению продаж усилится, так как автовладельцы придерживают их до лучших времен.



Диана Жиленкова