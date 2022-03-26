В Татарстане двое мужчин, катаясь на снегоходе, упали с обрыва на лед реки — один из них погиб
В Менделеевском районе Татарстана мужчина, катаясь на снегоходе с товарищем, упал с обрыва на лед реки Юрашка вблизи села Старое Гришкино. В результате его односельчанин скончался на месте. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.
Пожарные при помощи жесткого щита и веревки подняли тело погибшего и передали сотрудникам полиции. В дальнейшем его передали для проведения судмедэкспертизы в морг Менделеевской ЦРБ.
Также в этом месяце в Набережных Челнах местный житель на снегоходе провалился под лед реки Мелекески. Спасатели вытащили пострадавшего в 50 м от берега, а затем передали бригаде скорой медицинской помощи.
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