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В Татарстане двое мужчин, катаясь на снегоходе, упали с обрыва на лед реки — один из них погиб

15:17, 26.03.2022 1
В Татарстане двое мужчин, катаясь на снегоходе, упали с обрыва на лед реки — один из них погиб
Фото: realnoevremya.ru

В Менделеевском районе Татарстана мужчина, катаясь на снегоходе с товарищем, упал с обрыва на лед реки Юрашка вблизи села Старое Гришкино. В результате его односельчанин скончался на месте. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Пожарные при помощи жесткого щита и веревки подняли тело погибшего и передали сотрудникам полиции. В дальнейшем его передали для проведения судмедэкспертизы в морг Менделеевской ЦРБ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также в этом месяце в Набережных Челнах местный житель на снегоходе провалился под лед реки Мелекески. Спасатели вытащили пострадавшего в 50 м от берега, а затем передали бригаде скорой медицинской помощи.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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