В Татарстане двое мужчин, катаясь на снегоходе, упали с обрыва на лед реки — один из них погиб

В Менделеевском районе Татарстана мужчина, катаясь на снегоходе с товарищем, упал с обрыва на лед реки Юрашка вблизи села Старое Гришкино. В результате его односельчанин скончался на месте. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.



Пожарные при помощи жесткого щита и веревки подняли тело погибшего и передали сотрудникам полиции. В дальнейшем его передали для проведения судмедэкспертизы в морг Менделеевской ЦРБ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также в этом месяце в Набережных Челнах местный житель на снегоходе провалился под лед реки Мелекески. Спасатели вытащили пострадавшего в 50 м от берега, а затем передали бригаде скорой медицинской помощи.

Диана Жиленкова