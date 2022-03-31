Минобороны России выпустило обои для смартфонов, посвященные спецоперации на Украине

Минобороны России выпустило набор обоев для смартфонов, посвященных спецоперации России на Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что это сделано по просьбам постоянных подписчиков и посетителей интернет-ресурсов министерства. На обоях изображены буквы Z и V. Как рассказали в начале марта в ведомстве, первая означает «За победу», вторая — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

27 марта в мессенджере Telegram, в одном из каналов, появились стикеры, посвященные российской спецоперации. Посмотреть их можно здесь.

Дарья Акимова