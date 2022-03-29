АСВ хочет привлечь к субсидиарной ответственности на 3 млрд рублей лиц, контролировавших «Радиотехбанк»

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в суд заявление о привлечении лиц, контролировавших нижегородский «Радиотехбанк», к субсидиарной ответственности по его долгам на 3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.



Заявление подали в Арбитражный суд Нижегородской области в отношении Павла Губкина (возглавлял правление банка), Светланы Лепендиной (бывший первый зампред правления, и.о. председателя правления), Евгения Грина (занимал посты заместителя председателя правления и председателя правления), а также еще нескольких физлиц.

Фото: asv.org.ru

АСВ пришло к выводу, что контролировавшими лицами была организована «ненадлежащая система управления банком».



ЦБ РФ отозвал лицензию у «Радиотехбанка» 31 января 2019 года. Кредитную организацию признали банкротом. «Радиотехбанк» создали в 1990 году. Офисы банка располагались в Казани, Москве, Самаре. На сайте «Радиотехбанка» среди акционеров указан «Татфондбанк», пишет «Интерфакс».

Татьяна Леухина