За 2021 год в России сократилось количество операторов связи
За 2021 год в России уменьшилось число операторов связи на 5%. На это указывают сокращения отчислений в резерв универсального обслуживания — специальный фонд, куда все операторы страны должны вносить по 1,2% своей выручки от оказания услуг связи. Об этом сообщает РБК.
Из средств этого фонда финансируется установка точек доступа сотовой связи и WI-FI в мелких населенных пунктах. В 2021 году взносы в него перечислили 5,3 тысячи операторов, тогда как в 2020 году — 5,6 тысячи. Общая сумма взносов в прошлом году составила 15,108 млрд рублей, что на 122 млн рублей меньше, чем в позапрошлом.
По мнению гендиректора «ТМТ Консалтинг» Константина Анкилова, рынок в стране проходит процесс консолидации. Уже сейчас его 80% приходится на пятерку крупнейших игроков.
На прошлой неделе стало известно, что российские операторы сотовой связи поднимут цены на архивные тарифы. Абонентам будет предложено на выбор поменять тарифный план или получить бонусы.
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