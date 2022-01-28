За 2021 год в России сократилось количество операторов связи

За 2021 год в России уменьшилось число операторов связи на 5%. На это указывают сокращения отчислений в резерв универсального обслуживания — специальный фонд, куда все операторы страны должны вносить по 1,2% своей выручки от оказания услуг связи. Об этом сообщает РБК.

Из средств этого фонда финансируется установка точек доступа сотовой связи и WI-FI в мелких населенных пунктах. В 2021 году взносы в него перечислили 5,3 тысячи операторов, тогда как в 2020 году — 5,6 тысячи. Общая сумма взносов в прошлом году составила 15,108 млрд рублей, что на 122 млн рублей меньше, чем в позапрошлом.

По мнению гендиректора «ТМТ Консалтинг» Константина Анкилова, рынок в стране проходит процесс консолидации. Уже сейчас его 80% приходится на пятерку крупнейших игроков.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе стало известно, что российские операторы сотовой связи поднимут цены на архивные тарифы. Абонентам будет предложено на выбор поменять тарифный план или получить бонусы.

Дарья Акимова