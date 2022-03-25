С 28 марта ЦБ возобновит покупку золота у российских банков по фиксированной цене

С 28 марта Банк России возобновит покупку золота у кредитных организаций по фиксированной цене на внутреннем рынке. Об этом сообщает «РИА Новости».

Решение было принято в целях обеспечения сбалансированности спроса и предложения на внутреннем рынке драгоценных металлов. С 28 марта по 30 июня 2022 года включительно стоимость золота составит пять тысяч рублей за один грамм.

Отмечается, что данный уровень цены позволяет обеспечить устойчивое предложение золота и бесперебойное функционирование золотодобывающей отрасли в 2022 году. По истечении указанного периода стоимость покупки золота может быть уточнена с учетом складывающегося баланса спроса и предложения на внутреннем рынке, говорится в сообщении ЦБ.

Фото: Олег Тихонов

15 марта Центробанк в условиях роста спроса населения на золото приостановил его покупку у кредитных организаций. Спрос на покупку драгметалла в слитках со стороны населения объяснялся в том числе отменой уплаты НДС при совершении таких операций.



Дарья Акимова